قناصة الاحتلال يستهدفون "دراجة نارية " وسط قطاع غزة دون إصابات

رام الله - دنيا الوطناستهدف قناصة الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، دراجة نارية جنوب منطقة أبو صفية شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة.وأفادت وكالة (شهاب) المحلية، أن النيران، اندلعت في الدراجة النارية، نافية وجود أي إصابات.