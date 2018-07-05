أردان: يجب الضغط بكل قوة على حماس لإعادة الجنود المحتجزين بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان: إنه على إسرائيل استخدام كل الوسائل المتاحة لها للضغط على حركة حماس لإعادة جثث الجنود، الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.وأضاف أردان، الذي تحدث في اجتماع اللوبي لإعادة جثتي الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، وغيرهم الذين تحتجزهم حماس، أنه في الأيام المقبلة، ينتظر أن تقدم لجنة التحقيق الخاصة التي شكلتها، توصياتها بشأن سبل زيادة الضغط على الأسرى الفلسطينيين، خاصة أسرى حماس، من أجل تسريع إعادة المحتجزين بغزة.