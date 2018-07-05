دولة أوروبية ستنقل سفارتها إلى القدس

رام الله - دنيا الوطنقررت دولة سلوفاكيا، نقل سفارتها إلى القدس، وفقاً لما التزم به رئيس البرلمان السلوفاكي، اندريه دانكو، أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، خلال لقاء عقد بمشاركة رئيس مجلس النواب التشيكي ميلان شتاخ، وسفيري إسرائيلي في البلدين.وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن المسؤول السلوفاكي، لم يحدد موعدًا محددًا لنقل السفارة.واعتبر رئيس الكنيست يولي ادلشتين الإعلان السلوفاكي بمثابة إنجاز سياسي ضخم، وقال: "الوفد السلوفاكي موجود في إسرائيل منذ أقل من يومين، وقد فهم أعضاؤه بالفعل أهمية التمثيل السلوفاكي في عاصمتنا القدس".