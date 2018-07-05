إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، صباح اليوم، الخميس، صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرقي مدينة غزة.
وأفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال، أطلقت النار على الشبان، الذين حاولوا قص السياج الشائك في منطقة الطاقة شرقي غزة.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، صباح اليوم، الخميس، صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرقي مدينة غزة.
وأفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال، أطلقت النار على الشبان، الذين حاولوا قص السياج الشائك في منطقة الطاقة شرقي غزة.
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