مباشر | مخصصات الأسرى والشهداء.. قرصنة إسرائيلية وانتهاك للإتفاقيات

دولي

مصرع 19 شخصاً في كندا إثر موجة الحر

مصرع 19 شخصاً في كندا إثر موجة الحر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 19 شخصاً على الأقل مصرعهم، أمس الأربعاء، بسبب موجة الحر، التي ضربت مدينة كيبيك شرق كندا، بحسب ما أعلنته السلطات الصحية.

وقالت ميلين دروان المسؤولة الإقليمية عن الصحة العامة في مونتريال: "إن عدد الوفيات بسبب موجة الحر في مونتريال، وصل حالياً إلى 12"، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).

ونقلت صحيفة (لا تريبون) عن السلطات الصحية المحلية، أن 5 وفيات، سجلت أيضاً منذ 48 ساعة في مناطق شرقي عاصمة كيبيك.

وعصر الأربعاء، سُجلت حالتا وفاة جديدتان بسبب الحر، إحداهما في ضاحية مونتريال، بحسب ما أفاد تليفزيون (راديو كندا)، الذي أوضح أن الضحايا في مونتريال "من الفئات الضعيفة كالمسنين أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية" أو ممن لا يملكون مكيفات.

وسجلت الحرارة، الأربعاء، 34 درجة مئوية في مونتريال مع نسبة رطوبة تخطت 40 بالمئة، بحسب توقعات مركز الأرصاد الجوية.

وارتفعت الحرارة فوق الثلاثين درجة مئوية منذ الجمعة في جنوب كيبيك مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 مطلع الأسبوع.

وأعلنت "حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة" في جنوب كيبيك، لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتباراً من الجمعة.

ولم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة في أونتاريو المجاورة، التي شهدت أيضاً درجات حرارة مرتفعة.

يذكر أنه في عام 2010 أدت موجة حر إلى وفاة 100 شخص في مونتريال. 

أخبار ذات صلة

ترامب يُفكر باجتياح فنزويلا

ترامب يُفكر باجتياح فنزويلا

مزّقا ملابسها وجرّاها أرضاً.. أوروبيان يرسمان صلباناً على جسد مسلمة بأدوات حادة

مزّقا ملابسها وجرّاها أرضاً.. أوروبيان يرسمان صلباناً على جسد مسلمة بأدوات حادة

خلاف حاد بين ليبرمان ورئيس الشاباك.. والسبب؟

خلاف حاد بين ليبرمان ورئيس الشاباك.. والسبب؟

العالم يُدين جرائم إسرائيل في (الخان الأحمر)

العالم يُدين جرائم إسرائيل في (الخان الأحمر)

واشنطن تَردُّ على تهديدات إيران بالابقاء على ناقلات النفط بالخليج العربي

واشنطن تَردُّ على تهديدات إيران بالابقاء على ناقلات النفط بالخليج العربي

تسمم زوجين بريطانيين بغاز الأعصاب الذي استهدف الجاسوس سكريبال

تسمم زوجين بريطانيين بغاز الأعصاب الذي استهدف الجاسوس سكريبال

هزة أرضية ثالثة تضرب اسرائيل منذ الصباح

هزة أرضية ثالثة تضرب اسرائيل منذ الصباح

موسكو: لم نوجه دعوة لسياسيين بريطانيين لحضور المونديال

موسكو: لم نوجه دعوة لسياسيين بريطانيين لحضور المونديال

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

التربية تُجدد الإعلان عن منح دراسية بمجال الطيران المدني في أندونيسيا

التربية تُجدد الإعلان عن منح دراسية بمجال الطيران المدني في أندونيسيا

مستوطنون يعدمون 350 شجرة كرمة جنوب بيت لحم

مستوطنون يعدمون 350 شجرة كرمة جنوب بيت لحم

وفاة شاب (27 عاماً) غرقاً في بحر شمال قطاع غزة

وفاة شاب (27 عاماً) غرقاً في بحر شمال قطاع غزة

قناصة الاحتلال يستهدفون &#34;دراجة نارية &#34; وسط قطاع غزة دون إصابات

قناصة الاحتلال يستهدفون "دراجة نارية " وسط قطاع غزة دون إصابات

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

منوعات

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

فيديو: من جديد.. شيرين عبد الوهّاب الى التمثيل

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

انتحار ابن تينا تيرنر الأكبر.. والتفاصيل مُثيرة

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

فيديو: ماذا قال خبير التجميل Bouba عن الفنانة أحلام؟

شاهد..نانسي عجرم &#34;قرفانة&#34; من أهل المغرب.. وأحلام &#34; تقصف جبهتها&#34;

شاهد..نانسي عجرم "قرفانة" من أهل المغرب.. وأحلام " تقصف جبهتها"

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

عربي

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

سعوديون يدعون لعدم تسديد فواتير الكهرباء

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

الولايات المتحدة تتعهد بإخراج السودان من لائحة الإرهاب

الأردن يُحذر: سنَرُدُّ على أي مصدر خطر أو تهديد لأمننا

الأردن يُحذر: سنَرُدُّ على أي مصدر خطر أو تهديد لأمننا

ابن سلمان يبحث مع مبعوث ترامب مستجدات الشرق الأوسط

ابن سلمان يبحث مع مبعوث ترامب مستجدات الشرق الأوسط