دولي

واشنطن تَردُّ على تهديدات إيران بالابقاء على ناقلات النفط بالخليج العربي

واشنطن تَردُّ على تهديدات إيران بالابقاء على ناقلات النفط بالخليج العربي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعهد الجيش الأميركي بالإبقاء على المسارات الملاحية في الخليج العربي مفتوحة أمام ناقلات النفط، وذلك رداً على تصريحات الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي هدد فيها بمنع صادرات نفط دول المنطقة إذا تم منع طهران من تصدير النفط.

وقال بيل إربن الناطق باسم القيادة المركزية في الجيش الأميركي: "إن البحرية الأميركية وحلفاءها في المنطقة، متأهبون لضمان حرية الملاحة وحرية تدفق التجارة وفقاً للقانون الدولي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة، بعدم شراء نفط إيران.

وتزامن ذلك مع تهديدات، أطلقها الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، بمنع صادرات النفط من الدول المجاورة، إذا تعرضت صادرات إيران للحظر بموجب العقوبات الدولية.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري، قاسم سليماني، قوله: "إن الحرس الثوري الإيراني مستعد لتطبيق سياسة تمنع صادرات النفط الإقليمية إذا تم حظر مبيعات الخام الإيرانية"، فيما انضم قائد آخر وهو إسماعيل كوثري إلى درب التهديدات المعلنة.

تخفيض التعاون مع الوكالة الذرية

وكان روحاني، قد أبلغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أن إيران قد تخفض تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، فيما ألقى باللوم على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فيما وصفه "بالوضع الجديد".

وأضاف: "مسؤولية التغير في مستوى تعاون إيران مع الوكالة تقع على عاتق من أوجدوا هذا الوضع الجديد".

وتابع: "إن إيران ستتخذ قرارات جديدة، إذا لم تستمر في الاستفادة من الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة".

يذكر أن الخارجية الأميركية، قد أعلنت منذ أيام عن أن واشنطن مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام رغم اعتراض الدول المستوردة.

وقال براين هوك مدير التخطيط السياسي في الخارجية الأميركية، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول استراتيجية جديدة حيال إيران: "إن واشنطن واثقة بوجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني".

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