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ابن سلمان يبحث مع مبعوث ترامب مستجدات الشرق الأوسط

ابن سلمان يبحث مع مبعوث ترامب مستجدات الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأميركي لتحالف محاربة تنظيم الدولة، وبحثا معاً قضايا متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السعودية على (تويتر)، أن الأمير بن سلمان، استعرض مع ماكغورك، آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة للحافظ على أمن واستقرار المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وتقود الولايات المتحدة الأميركية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا والعراق منذ عام 2014، بعد عملية إعدام الصحفي الأميركي جيمس فولي على يد التنظيم، ونشر فيديو للعملية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن أن عودة العسكريين الأميركيين من سوريا إلى وطنهم قريبة، لكن القوات الأميركية مازالت موجود، رغم تلك التصريحات، التي تلتها تصريحات مسؤولين عسكريين، تؤكد استمرار التواجد الأميركي في سوريا.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية، كشفت عن سعي ترامب، لإنهاء تواجد القوات الأميركية في سوريا، وإحلال تحالف عربي مكانها، لضمان الاستقرار شمال شرقي سوريا، وأن واشنطن طلبت من الإمارات والسعودية وقطر المساهمة بمليارات الدولارات، وإرسال قواتها إلى سوريا لإعادة الاستقرار، ولا سيما في المناطق الشمالية الشرقية. 

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