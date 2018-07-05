تسمم زوجين بريطانيين بغاز الأعصاب الذي استهدف الجاسوس سكريبال

لا يوجد شيء لديهما يشير إلى أنهما مستهدفان"

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة البريطانية: "إن رجلا وامرأة عُثر عليهما مغشيا عليهما في مدينة ويلتشر بعد أن تعرضا لمادة (نوفيتشوك) السامة التي تعرض لها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته منذ أشهر".والزوجان، اللذان يعتقد أنهما تشارلي رولي ودون سترجيس في حالة حرجة، بعد العثور عليهما مغشيا عليهما في أحد المنازل.وقالت الشرطة: "إن الأعراض ذاتها لم تظهر على أي شخص آخر"، مضيفة: "، بحسب ما جاء على موقع (بي بي سي).وقال المفوض المساعد لشرطة العاصمة: "لم يمكن التيقن مما إذا كان غاز الأعصاب من نفس المصدر الذي تعرض له سكريبال وابنته يوليا".وقال باسو إنه لم يتم العثور على أي مواد ملوثة بالغاز حتى الآن، ولكن الشرطة تجري "فحصا مفصلا للغاية لتحركات الزوجين" لمعرفة أين تعرضا للغاز.وحذر باسو العامة من التقاط أي شيء من على الأرض إلا إذا كانوا متيقنين من هويته.