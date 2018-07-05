السادسة خلال 24 ساعة.. هزة أرضية تضرب شمال فلسطين فجر اليوم



وأكد المعهد الجيوفيزيائي، أن الحديث عن هزة أرضية ارتدادية، وذلك في أعقاب الهزة السابقة التي بلغت شدتها 4.5 درجة على سلم (ريختر)، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وكانت الهزة الأرضية السابقة، قد وقعت في الساعة 22:47 من مساء أمس، الأربعاء، وكان مركزها في بحيرة طبرية، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.



وبالنتيجة فقد تعرضت البلاد لست هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة، وكانت الأولى في الساعة 04:50 من فجر أمس، الأربعاء، وبلغت شدتها 4.1 درجة، تبعها هزة ارتدادية ثانية في الساعة 04:58 وبلغت شدتها 3.2، وهزة ثالثة ارتدادية في الساعة 06:41 وبلغت شدتها 2.1، وهزة رابعة ارتدادية في الساعة 06:51 وبلغت شدتها 3.8، وهزة خامسة في الساعة 22:47 وبلغت شدتها 4.5، وهزة سادسة ارتدادية بعد منتصف الليل الفائت في الساعة 01:00 وبلغت شدتها 3.2 درجة.



جاء ذلك، بعد تعرض فلسطين أمسن الأربعاء، لسلسلة من الهزات الأرضية.