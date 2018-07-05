شؤون فلسطينية

السادسة خلال 24 ساعة.. هزة أرضية تضرب شمال فلسطين فجر اليوم

السادسة خلال 24 ساعة.. هزة أرضية تضرب شمال فلسطين فجر اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت هزة أرضية فجر اليوم الخميس، بقوة 3.2 درجات على مقياس (ريختر) وكان مركزها شمال فلسطين، لتصبح السادسة خلال أقل من 24 ساعة.

جاء ذلك، بعد تعرض فلسطين أمسن الأربعاء، لسلسلة من الهزات الأرضية. 

وأكد المعهد الجيوفيزيائي، أن الحديث عن هزة أرضية ارتدادية، وذلك في أعقاب الهزة السابقة التي بلغت شدتها 4.5 درجة على سلم (ريختر)، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وكانت الهزة الأرضية السابقة، قد وقعت في الساعة 22:47 من مساء أمس، الأربعاء، وكان مركزها في بحيرة طبرية، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وبالنتيجة فقد تعرضت البلاد لست هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة، وكانت الأولى في الساعة 04:50 من فجر أمس، الأربعاء، وبلغت شدتها 4.1 درجة، تبعها هزة ارتدادية ثانية في الساعة 04:58 وبلغت شدتها 3.2، وهزة ثالثة ارتدادية في الساعة 06:41 وبلغت شدتها 2.1، وهزة رابعة ارتدادية في الساعة 06:51 وبلغت شدتها 3.8، وهزة خامسة في الساعة 22:47 وبلغت شدتها 4.5، وهزة سادسة ارتدادية بعد منتصف الليل الفائت في الساعة 01:00 وبلغت شدتها 3.2 درجة.

أخبار ذات صلة

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

صور: جيش الاحتلال يعتدي بالضرب على وزير القدس عدنان الحسيني

صور: جيش الاحتلال يعتدي بالضرب على وزير القدس عدنان الحسيني

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

وساطة ألمانية بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة تبادل أسرى

وساطة ألمانية بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة تبادل أسرى

وزارة البيئة الإسرائيلية تنشر مركبة جديدة لتنقية الهواء بغلاف غزة

وزارة البيئة الإسرائيلية تنشر مركبة جديدة لتنقية الهواء بغلاف غزة

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الخميس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

الخميس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

عشراوي: اقتلاع الخان الأحمر استكمال لـ (الكماشة) الإسرائيلية

عشراوي: اقتلاع الخان الأحمر استكمال لـ (الكماشة) الإسرائيلية

دعوات للرباط في الأقصى تصدياً لتهويده

دعوات للرباط في الأقصى تصدياً لتهويده

لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني تدعوة الجهات الدولية والأمم المتحدة لتأمين التمويل لأونروا

لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني تدعوة الجهات الدولية والأمم المتحدة لتأمين التمويل لأونروا

الرئيس يطمئن على صحة الحسيني ويستنكر اعتداءات الاحتلال على المواطنين وترحيلهم

الرئيس يطمئن على صحة الحسيني ويستنكر اعتداءات الاحتلال على المواطنين وترحيلهم

استشهاد الفتى محمود الغرابلي متأثراً بإصابته في &#34;مليونية العودة&#34;

استشهاد الفتى محمود الغرابلي متأثراً بإصابته في "مليونية العودة"

منوعات

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ&#34;تانغو&#34; وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ"تانغو" وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

ديانا حداد &#34;تلطش&#34; نانسي عجرم بسبب &#34;غرورها&#34; مع المغاربة

ديانا حداد "تلطش" نانسي عجرم بسبب "غرورها" مع المغاربة

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

عربي

ابن سلمان يبحث مع مبعوث ترامب مستجدات الشرق الأوسط

ابن سلمان يبحث مع مبعوث ترامب مستجدات الشرق الأوسط

احراق سيارة امرأة سعودية بعد أسبوع من السماح للنساء بقيادة السيارات

احراق سيارة امرأة سعودية بعد أسبوع من السماح للنساء بقيادة السيارات

الاستخبارات العراقية تؤكد مقتل نجل البغدادي بغارة وسط سوريا

الاستخبارات العراقية تؤكد مقتل نجل البغدادي بغارة وسط سوريا

مدينة عربية تحتل المركز الأول عالمياً بأعلى درجات الحرارة

مدينة عربية تحتل المركز الأول عالمياً بأعلى درجات الحرارة