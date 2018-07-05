قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

رام الله - دنيا الوطنرصد جنود الإطفاء الإسرائيليون المنتشرون في مناطق النقب الغربية في المنطقة الجنوبية، منذ أكثر من ثلاثة أشهر لإطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة، نموذجاً جديداً من البالونات الحارقة في أجواء غلاف غزة.ووفقاً لموقع (روتر) الإسرائيلي، فقد رصد جنود الإطفاء مجموعة بالونات ضخمة مرتبطة ببعضها البعض، وهي تحمل مواد مشتعلة، تم إطلاقها من قطاع غزة، تجاه مناطق غلاف غزة.هذا وأوضح الإطفائيون، أن هذه المرة الأولى التي تم فيها تزويد المواد المشتعلة التي كانت تحملها البالونات بأجنحة شراعية صغيرة، حيث شاهدوا البالونات، وهي ترفرف في أجواء النقب الغربي، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وقال الإطفائيون: "إن هذه الأجنحة التقنية وأعداد البالونات الكبيرة تساعد في وصول البالونات إلى أماكن بعيدة جداً عن الجدار الحدودي مع قطاع غزة".