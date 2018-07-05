شؤون فلسطينية

وزارة البيئة الإسرائيلية تنشر مركبة جديدة لتنقية الهواء بغلاف غزة

وزارة البيئة الإسرائيلية تنشر مركبة جديدة لتنقية الهواء بغلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، مركبة خاصة لتنقية الهواء في مستوطنات غلاف غزة، وذلك أعقاب التلوث الجوي الكبير الذي أصاب المنطقة، نتيجة الحرائق المشتعلة بفعل الطائرات الورقية الحارقة من غزة.

ووفقاً لموقع (يديعوت أحرنوت)، أمر زئيف ألكين، وزير حماية البيئة، الوزارة بوضع المركبة المتنقلة في غلاف غزة.

ويدور الحديث عن مركبة تتميز بقدرتها على تقليل التلوث الجوي بما في ذلك تلوث الهواء من خلال تنقيته من الشوائب التي قد تضر بالصحة، كما أن هذه المركبة تقوم بقياس اتجاه وسرعة الرياح، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

في ذات السياق، أعلنت وزارة حماية البيئة، أن المعلومات والمعطيات حول مستوى التلوث الجوي، ستنتشر على موقع الوزارة على الإنترنت؛ وذلك بهدف توعية وإعلام مستوطني غلاف غزة.

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