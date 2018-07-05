شؤون فلسطينية

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجهاز (الشاباك) وحرس الحدود، حملة اعتقالات، فجر اليوم، الخميس، في الضفة الغربية، طالت 10 فلسطينيين، بينهم وصفي قبها وزير الاسرى السابق.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المعتقلين العشرة مطلوبون لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وجدد الاحتلال اعتقال وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها، بعد اقتحام منزله في مدينة جنين، كما اعتقلت أيضا الأسير المحرر مهند حفاوي.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال عاثت خرابا في منازل المواطنين التي اقتحمتها في عدد من قرى رام الله، كما اعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم: نديم ويزن أبو ربيع، وحسين شبانة.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال أسيد بري والشقيقين إسلام وأسعد الطويل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت عددا من منازل المواطنين وسط اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بعد اقتحامها لمناطق متفرقة من رام الله وداهمت منازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقال شهود عيان: "إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت قرية المزرعة الغربية وشرعت بأعمال تفتيش ودهم لأكثر من عشرة منازل وحققت مع الشبان وحطمت أثاث المنازل.

وذكر مواطنون أن الاحتلال اعتقل الشابين نديم أبو ربيع ويزن أبو ربيع، كما اندلعت مواجهات عنيفة في أرجاء القرية استمرت حتى ساعات الصباح تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الغازية، فيما رشق عشرات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة وأغلقوا الطرقات أمام الجيبات العسكرية.

كما اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الأمعري وسط رام الله واعتقلت الشاب محمد حماد واقتادته إلى جهة مجهولة.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسين شبانه بعد اقتحام منزله في بلدة سنجل شمال رام الله، حيث أقدم الجنود على تفتيش المنزل وتخريبه وتحطيم زجاج النوافذ.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عارورة شمالا وسلمت الشاب محمد تيسير الخصيب تبليغا لمراجعة المخابرات في سجن عوفر قرب رام الله.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين خلال مداهمات في بلدتي اماتين وفرعتا شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال داهموا إماتين واعتقلوا الشاب أسيد أحمد بري وفتشوا منزل والده وعبثوا بمحتوياته.

فيما اعتقلت في قرية فرعتا الشاب أسعد أمين الطويل بعد مداهمة منزل ذويه ، حيث اعتقلت قبلها بساعات شقيقه إسلام على حاجز عسكري زعترة خلال عودته للمنزل.

أخبار ذات صلة

دولة أوروبية ستنقل سفارتها إلى القدس

دولة أوروبية ستنقل سفارتها إلى القدس

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

صور: جيش الاحتلال يعتدي بالضرب على وزير القدس عدنان الحسيني

صور: جيش الاحتلال يعتدي بالضرب على وزير القدس عدنان الحسيني

السادسة خلال 24 ساعة.. هزة أرضية تضرب شمال فلسطين فجر اليوم

السادسة خلال 24 ساعة.. هزة أرضية تضرب شمال فلسطين فجر اليوم

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

وساطة ألمانية بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة تبادل أسرى

وساطة ألمانية بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة تبادل أسرى

وزارة البيئة الإسرائيلية تنشر مركبة جديدة لتنقية الهواء بغلاف غزة

وزارة البيئة الإسرائيلية تنشر مركبة جديدة لتنقية الهواء بغلاف غزة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

إطلاق نار على شبان حاولوا قص السياج الشائك شرقي غزة

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

قَلق إسرائيلي من الجيل الجديد للبالونات الحارقة

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

فجراً.. اعتقالات ومواجهات في الضفة الغربية

عشراوي: اقتلاع الخان الأحمر استكمال لـ (الكماشة) الإسرائيلية

عشراوي: اقتلاع الخان الأحمر استكمال لـ (الكماشة) الإسرائيلية

دعوات للرباط في الأقصى تصدياً لتهويده

دعوات للرباط في الأقصى تصدياً لتهويده

لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني تدعوة الجهات الدولية والأمم المتحدة لتأمين التمويل لأونروا

لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني تدعوة الجهات الدولية والأمم المتحدة لتأمين التمويل لأونروا

الرئيس يطمئن على صحة الحسيني ويستنكر اعتداءات الاحتلال على المواطنين وترحيلهم

الرئيس يطمئن على صحة الحسيني ويستنكر اعتداءات الاحتلال على المواطنين وترحيلهم

استشهاد الفتى محمود الغرابلي متأثراً بإصابته في &#34;مليونية العودة&#34;

استشهاد الفتى محمود الغرابلي متأثراً بإصابته في "مليونية العودة"

منوعات

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ&#34;تانغو&#34; وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ"تانغو" وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

ديانا حداد &#34;تلطش&#34; نانسي عجرم بسبب &#34;غرورها&#34; مع المغاربة

ديانا حداد "تلطش" نانسي عجرم بسبب "غرورها" مع المغاربة

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

عربي

ابن سلمان يبحث مع مبعوث ترامب مستجدات الشرق الأوسط

ابن سلمان يبحث مع مبعوث ترامب مستجدات الشرق الأوسط

احراق سيارة امرأة سعودية بعد أسبوع من السماح للنساء بقيادة السيارات

احراق سيارة امرأة سعودية بعد أسبوع من السماح للنساء بقيادة السيارات

الاستخبارات العراقية تؤكد مقتل نجل البغدادي بغارة وسط سوريا

الاستخبارات العراقية تؤكد مقتل نجل البغدادي بغارة وسط سوريا

مدينة عربية تحتل المركز الأول عالمياً بأعلى درجات الحرارة

مدينة عربية تحتل المركز الأول عالمياً بأعلى درجات الحرارة