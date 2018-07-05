الخميس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-22 32-22 32-22 بيت لحم 32-22 32-22 32-22 رام الله والبيرة 30-20 30-20 30-20 طولكرم 32-23 32-23 32-23 نابلس 33-23 33-23 33-23 قلقيلية 32-23 32-23 32-23 جنين 35-24 35-24 35-24 سلفيت 32-22 32-22 32-22 طوباس 35-24 35-24 35-24 روابي 33-22 33-22 33-22 الخليل 31-20 31-20 31-20 غزه 30-24 30-24 30-24 أريحا 41-26 41-26 41-26 خانيونس 30-24 30-24 30-24 الأغوار الشمالية 39-24 39-24 39-24 رفح 31-23 31-23 31-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الخميس، حار نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة تكون الأجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الجمعة، فيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم السبت، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2018/07/08: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبحح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: