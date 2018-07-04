دنيا الوطن تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس، سيكون للحافلتين المتبقيتين من الكشف الأخير (الثامنة والتاسعة)، بالإضافة إلى حافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد المرفق أدناه.





ودعت الوزارة المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:00 ص في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.





كما على المسافرين في باقي الحافلات من الكشف الجديد انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.





رام الله - دنيا الوطن