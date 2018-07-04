لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني تدعوة الجهات الدولية والأمم المتحدة لتأمين التمويل لأونروا

دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني حسن منيمنة، الجهات الدولية والأمم المتحدة بشكل خاص، إلى تأمين التمويل الكافي لـ (أونروا) لسد الثغرة التي أوجدها قرار الإدارة الأميركية، تجميد معظم مساهمتها في تمويلها.





وأعتبر منيمنة، أن هناك الكثير من الخدمات الحياتية المفصلية التي ستتأثر سلباً وتتطلب تمويلاً كافياً ومناسباً، لأن مضاعفاتها ستكون خطيرة على أوضاع اللاجئين الإنسانية والحياتية، وعلى الأمن والاستقرار في لبنان.





وأشار خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كاردل، اليوم، الأربعاء، إلى دور الأمم المتحدة في معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأزمة وكالة (أونروا).





وأكد منيمنة ضرورة أن تدرك المجموعة الدولية الانعكاسات الخطيرة لتوقف خدمات (أونروا) للاجئين الفلسطينيين، محذراً من أي توجه لتحميل الدول المضيفة، وخصوصاً لبنان مسؤولية تقديم الخدمات المكلفة بها الوكالة، وبشكل خاص خدمتي التعليم والصحة، لأن لبنان لا يمكنه أن يتحمل مثل هذا العبء.





بدورها، عبرت كارديل عن دعمها لتوجهات لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني ومشاريعها، مؤكدة على أن أزمة (أونروا) تلقى اهتماماً خاصاً من الأمين العام للأمم المتحدة، وهو حريص على عدم توقف خدمات الوكالة، ويسعى مع المفوض العام لـ (أونروا) إلى سد عجزها المالي.





ولفتت الى أن الوقت يدهم الجميع، وبات من المُلح التركيز على معالجة الثغرة التي أوجدها تجميد المساهمة الأميركية.

رام الله - دنيا الوطن