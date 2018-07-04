الرئيس يطمئن على صحة الحسيني ويستنكر اعتداءات الاحتلال على المواطنين وترحيلهم

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محافظ القدس، عدنان الحسيني، وذلك للاطمئنان على صحته، عقب تعرضه للاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في (الخان الأحمر).وأكد، إدانته الكاملة لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي، على المواطنين الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وترحيلهم من أرضهم بالقوة، ما يؤكد ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.كما أشاد الرئيس، بتلاحم عدد كبير من المسؤولين الفلسطينيين مع أبناء شعبهم؛ للتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى سرقة الأرض الفلسطينية.وحيا، التصدي البطولي للمواطنين الفلسطينيين في (الخان الأحمر)، وصمودهم فوق أرضهم بالرغم من جبروت الاحتلال، واستعماله القوة المفرطة ضد أبناء شعبنا الأعزل، مما يؤكد أن هذا الشعب يزداد تمسكاً بأرضه وثوابته ومقدساته، وأنه لن يفرط بذرة تراب فلسطينية، مهما كانت شراسة الهجمة الاحتلالية ضد وطنه وأرضه ومقدساته.