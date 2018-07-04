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الاستخبارات العراقية تؤكد مقتل نجل البغدادي بغارة وسط سوريا

الاستخبارات العراقية تؤكد مقتل نجل البغدادي بغارة وسط سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الاستخبارات العراقية، في بيان لها اليوم الاربعاء، مقتل نجل زعيم تنظيم الدولة بوسط سوريا، نافية في الوقت نفسه أن يكون قد قتل في هجوم بل في غارة روسية في الثاني من تموز الحالي.

ونشرت وكالة "أعماق" الدعائية التابعة للتنظيم المتطرف، أمس الثلاثاء، إصدارا بعنوان "قوافل الشهداء" عبر تطبيق تلغرام صورة للفتى "حذيفة البدري" مرتديا الزي الافغاني وحاملا بندقية كلاشنيكوف.

وأرفقت الصورة ببيان ينعي "نجل الخليفة" أبو بكر البغدادي مؤكدا انه "قتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص".

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