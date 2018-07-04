شؤون فلسطينية

الأردن يُخصص 394 مقعداً جامعياً لفلسطين

الأردن يُخصص 394 مقعداً جامعياً لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة التعليم العالي الأردنية، ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اتفاقية تبادل ثقافي، اليوم، الأربعاء، خصصت المملكة بموجبها 394 مقعداً سنوياً للطلبة الفلسطينيين في البكالوريوس والدراسات العليا.

ووقع الاتفاقية وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، الدكتور عادل الطويسي، وعن الجانب الفلسطيني، سفير فلسطين لدى المملكة عطا الله خيري.

وتنص الاتفاقية على أن الأردن، سيأخذ بعين الاعتبار احتياجات وأولويات الجانب الفلسطيني من التخصصات المختلفة، على أن يُعاد النظر في زيادة عدد المقاعد كل عامين.

كما نصت على تبادل زيارات أعضاء الهيئات التدريسية، وإجراء البحوث ذات الاهتمام المشترك، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات، التي تعقد في جامعات كلا البلدين.

وبموجب الاتفاقية، فإن وزارة التعليم العالي الأردنية، تعترف بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية، وتعامل معاملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لغايات القبول في جامعات المملكة، بعد تصديقها من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية.

ونصت الاتفاقية على أن وزارة التعليم العالي، تعترف بشهادات الدبلوم الشامل لكليات المجتمع الفلسطينية، وتعادلها بالشهادة الجامعية المتوسطة الأردنية.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الدكتور الطويسي: إن أبواب مؤسسات التعليم العالي الأردنية مفتوحة للطلبة الفلسطينيين؛ لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني.

وأضاف د. الطويسي: "إننا ندرك حجم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات التعليمية الفلسطينية"، مُبدياً استعداد الوزارة لتقديم جميع أشكال المساعدة للنهوض بقطاع التعليم الفلسطيني، كونه "يعد الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق".

من جانبه، أشاد السفير خيري، بالمستوى الذي وصلت إليه مؤسسات التعليم العالي الأردنية، خصوصاً في مجال التدريس، والبحث العلمي، معرباً عن شكره لجهود المملكة في دعم الطلبة والجامعات الفلسطينية.

وقال خيري: إننا نُقدر الدعم الأردني المتواصل لفلسطين في مجالات التعليم وباقي الجوانب، ونحن حريصون على إدامة هذه العلاقات، والتشاور والتنسيق بيننا لمصلحة البلدين.

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