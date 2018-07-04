شؤون فلسطينية

التربية تُحذّر طلبة (الإنجاز) من التسجيل بمؤسسات وبرامج تعليمية غير معتمدة

التربية تُحذّر طلبة (الإنجاز) من التسجيل بمؤسسات وبرامج تعليمية غير معتمدة
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي، حملة شهادة الثانوية العامة (الإنجاز) أو ما يعادلها من مغبة التسجيل في برامج تعليمية أو مؤسسات تعليم عالٍ غير معتمدة.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن وزارة التربية لن تصادق على أية شهادة أو وثيقة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ لم تحصل على التراخيص والاعتمادات اللازمة من هيئة الاعتماد والجودة برام الله، وكذلك لن تصادق على أية شهادة أو وثيقة صادرة عن مؤسسة تعليم عالٍ معتمدة، ولكن بعض برامجها التعليمية غير معتمدة من الهيئة.

وجددت الهيئة دعوتها للطلبة بضرورة مراجعة موقعها الإلكتروني www.aqac.mohe.gov.ps قبل التسجيل في أي برنامج تعليمي، للتأكد من حصول ذلك البرنامج على الاعتماد الخاص، علماً أن الهيئة ستنشر قائمة بأسماء المؤسسات والبرامج المخالفة.

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