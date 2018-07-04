وفاة صبيحة القواسمي.. والدة شهيدين و3 أسرى

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات الاحتلال، والأسرى المحررين في الوطن والشتات، ببالغ من الحزن والأسى والدة الشهداء والأسرى الحاجة صبيحة القواسمي، والدة الشهيدين أحمد ومراد القواسمي، والأسرى الثلاثة حسين وحسام وزياد القواسمي، التي وافتها المنية مساء اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.





وبين نادي الأسير في بيان، أن اثنين من أبناء الراحلة التي كان يطلق عليها "خنساء فلسطين"، وهما: حسين وحسام يقضيان أحكاماً بالسجن المؤبد.





فيما اُعتقل شقيقهم الثالث زياد مؤخراً، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، علماً أن اثنين آخرين من أبنائها من الأسرى المحررين، وهما: محمود المحرر إلى غزة، ومحمد الذي اُفرج عنه قبل يومين وذلك بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

رام الله - دنيا الوطن