شؤون فلسطينية

إصابة خطرة بحادث سير شرق طولكرم

إصابة خطرة بحادث سير شرق طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب مواطن بجراح خطرة في حادث سير وقع في بلدة عنبتا شرق طولكرم، عصر الأربعاء.

وقالت مصادر محلية إن مركبة انقلبت بشكل ذاتي، ما ألحق بها أضرارًا جسيمة وأدى لإصابة سائقها بجراح بالغة الخطورة على شارع نابلس –طولكرم في بلدة عنبتا.

وأشاروا إلى أن طواقم الهلال الأحمر نقلت المصاب إلى مستشفى طولكرم، فيما عملت الطواقم الشرطية على تنظيم السير.

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