مدينة عربية تحتل المركز الأول عالمياً بأعلى درجات الحرارة

تقوم محطة "بلاسيرفيلي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بنشر جدول بشكل دوري بالمناطق الأعلى ارتفاعا بدرجات الحرارة حول العالم.





وسجلت مدينة العمارة جنوبي العراق، المركز الأول عالميا بأعلى درجات حرارة، بالإضافة لثمانية مدن عراقية أخرى ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم، بحسب "السومرية نيوز".





وبين الجدول أن مدينة العمارة العراقية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم والتي بلغت 51 درجة مئوية، تشاركها بنفس الدرجة كل من منطقة مطربة في الكويت والعمادية في إيران.





يذكر أن مجلس محافظة ميسان أعلن يوم غدا الخميس، عطلة رسمية في دوائر الدولة بعموم المحافظة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

رام الله - دنيا الوطن