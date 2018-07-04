المالكي: سنواجه الإجراءات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل

رام الله - دنيا الوطندان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأشد العبارات جريمة الحرب التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الخان الأحمر.وأكد المالكي، أن دولة فلسطين ستواصل الجهود في مواجهة السياسات والإجراءات الإجرامية التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، وستستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في الحرية والإستقلال. كما وستلجأ دولة فلسطين إلى كافة الخيارات القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة من أجل حماية شعبنا وأرضه والدفاع عن حقوقه الأساسية.وأشار، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، "إلى أن التهجير القسري لتجمع الخان الأحمر بأكمله يهدف إلى إفساح المجال لتوسيع البناء الإستعماري غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة، وهو دليل آخر على أن الحكومة الإسرائيلية تتمتع بحصانة من المساءلة والإفلات من العقاب، وتتجاهل كافة الأعراف والقوانين الدولية في ظل غياب واضح للمساءلة القانونية من قبل المجتمع الدولي".وأكد المالكي أن تخلف المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته وإلتزاماته بموجب القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإحترام وضمان إحترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إرتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية.وذكر، أنه بالاضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق أهلنا في تجمع الخان الأحمر، تعمل اسرائيل على تقطيع أوصال القدس المحتلة عن محيطها العربي الفلسطيني الطبيعي، في محاولة إلى إلحاق ضرر لا رجعة فيه لإمكانية تحقيق السيادة والإستقلال الفلسطيني، وفي الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، على تهجير قسري لمجتمعات فلسطينية بأكملها، تواصل نقلها غير القانوني لعشرات الآلاف من المستوطنين المستعمرين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعلن موافقتها على إنشاء مئات الوحدات الإستيطانية الإستعمارية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي.وقال وزير الخارجية والمغتربين، إن ما يحصل في الخان الأحمر، ما هو إلا شهادة أخرى على سياسة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، واسعة النطاق والممنهجة لتهجير المدنيين الفلسطينيين، منذ العام 1948، وهو ما يؤكد نواياها الحقيقية لإستدامة إحتلالها الإستيطاني الإستعماري الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإستبدالهم، وإحلال مستوطنيها.وجدد الدعوة للمجتمع الدولي لإتخاذ مواقف مبدئية وحازمة في مواجهة الإنتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الفاضحة وغير القانونية في ظل عدم إحترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، وذلك تماشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي.وشدد الوزير المالكي أنه على المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأن يتخذ إجراءات جدية وجريئة تهدف إلى إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بالوقف الفوري لجميع جرائمها وإنتهاكاتها وإنهاء الإحتلال الإستعماري الذي بدأ منذ العام 1967م. مضيفاً إلى أن ما يحصل الآن ما هو إلا إختبار للمجتمع الدولي ومصداقيته.