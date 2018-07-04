شؤون فلسطينية

اليابان تدعم السلطة الفلسطينية بـ3.8 مليون دولار

اليابان تدعم السلطة الفلسطينية بـ3.8 مليون دولار
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير التنمية الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، في ظل غياب الحل السياسي الذي يلبي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين الحكومة اليابانية ممثلة بسفيرها تاكيشي أوكوبو وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ممثلا بنائب مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين مريم فاندنبرغ بمنحة قيمتها 3.8 مليون دولار لصالح العائلات الفقيرة في فلسطين التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وثمن الشاعر دور الدول الصديقة التي تقوم بمساعدة الشعب الفلسطيني لانها تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وبضرورة انهاء الاحتلال غير الشرعي لفلسطين، واستعرض الشاعر معاناة الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال في المناطق المهمشة مثل الخان الأحمر التي تعاني من تهجير وقمع.

وأكد على ان الشعب الفلسطيني لن ينكسر ولن ينهزم مستنكرا تسيس المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني واستغلالها لتمرير أجندات ومشاريع سياسية مشبوهة، كذلك أكد الشاعر على العلاقة المتينة والقوية بين فلسطين واليابان حكومة وشعبا مشيدا بالجهود التي تبذلها اليابان في دعم الشعب الفلسطيني على كافة الصعد.

من جهته، أشاد سفير اليابان تاكيشي أوكوبو بالتعاون والشراكة المتميزة بين الحكومة اليابان وفلسطين وان الحكومة اليابانية للوصول الى المساعدات مساهمة منها في تحقيق جهود الاجتماعية والاقتصادية ودعم في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 وأعرب عن تقديره من خلال العمل المشترك في وزارة التنمية الاجتماعية وقامة الجهود والعمل على الوصول الشعب الفلسطيني الى تحقيق امانيه والحياة الأفضل في المستقبل.

من جهتها تحدثت مريم فاندنبرغ عن دور التعاون والشراكة المميزة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المهمشة والضعيفة من أبناء الشعب الفلسطيني معربة عن ثقتها بأن الشعب الفلسطيني قادر على الاعتماد على نفسه لو كانت الظروف غير طبيعية.

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