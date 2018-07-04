مسؤول إسرائيلي: مصر "وحدها" تستطيع إنجاز صفقة تبادل أسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد ديفيد ميدان مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين السابق، اليوم الأربعاء، أن جمهورية مصر العربية، هي الجهة وحيدة القادرة على أن تكون وسيطًا فعالًا لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حؤكة حماس وإسرائيل.ووفق ما نقلت إذاعة (ريشت كان)، عن ميدان الذي يعتبر أحد مهندسي صفقة جلعاد شاليط، وكان قد استقال منذ أشهر من منصبه، فقد قال: إن التجربة أظهرت في النهاية أن حل المشاكل مع حماس في غزة يتم فقط عبر المصريين، مشيرًا إلى أن قطر حاولت سابقاً التدخل إبان أسر جلعاد شاليط لدى حماس، إلا أنها لم تنجح.وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات، فإن مصر هي الوحيدة التي يمكن أن تحل أي مشكلة في غزة".