دولي

سليماني يهدد بمنع صادرات النفط في المنطقة

سليماني يهدد بمنع صادرات النفط في المنطقة
قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بمنع صادرات النفط من الدول المجاورة إذا تعرضت صادرات إيران للحظر بموجب العقوبات الدولية.

ووفق ما نقلت قناة (الميادين) عن الإعلام الإيراني الرسمي، فقد قال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني: إن قواته مستعدة لتطبيق سياسة تمنع صادرات النفط الإقليمية إذا تم حظر مبيعات الخام الإيرانية.

وكان مسؤول أميركي كبير: قال إن بلاده تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى الصفر، في مسعى لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة.

وتعابر إيران ثالث أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتصدر نحو مليوني برميل من الخام يوميا.

وأشار كبير المستشارين السياسيين بالخارجية الأميركية براين هوك، إلى أن بلاده تسعى إلى "تصفير" مكاسب طهران من النفط الخام، لافتًا إلى أن 50 شركة أعلنت نيتها تقليص علاقاتها التجارية طهران.

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