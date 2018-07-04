عربي

المعارضة السورية: المفاوضات مع الجانب الروسي "فشلت"

المعارضة السورية: المفاوضات مع الجانب الروسي "فشلت"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الفصائل المعارضة السورية، "فشل" المفاوضات مع الجانب الروسي، بعد مساع الطرفين لوقف القتال في جنوب سوريا.

وأرجعت فصائل الجنوب السوري "فشل" المفاوضات مع الجانب الروسي إلى الخلاف على آلية تسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة.

إلى ذلك، أوردت "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" في تغريدة: "فشل المفاوضات مع العدو الروسي في بصرى الشام وذلك بسبب اصرارهم على تسليم السلاح الثقيل"، وفق (سكاي نيوز عربية). 

وعقدت الفصائل المعارضة اليوم الأربعاء، اجتماعًا حاسمًا مع الجانب الروسي لإبلاغه ردها النهائي على اقتراح لوقف المعارك في جنوب سوريا، بعدما حددت موسكو موعدًا أخيرًا للتفاوض يسبق استئناف قوات الجيش السوري لحملتها العسكرية في المنطقة في حال فشل المفاوضات.

أخبار ذات صلة

صور: وفيات وإصابات بانهيار بناية في الأردن

صور: وفيات وإصابات بانهيار بناية في الأردن

نائب لبناني: &#34;تيار المستقبل&#34; يتبنى صفقة القرن

نائب لبناني: "تيار المستقبل" يتبنى صفقة القرن

محكمة مصرية تلغي إدراج أبو تريكة وعدد من قيادات الإخوان من قوائم الإرهاب

محكمة مصرية تلغي إدراج أبو تريكة وعدد من قيادات الإخوان من قوائم الإرهاب

جواز سفر عربي الأغلى عالمياً في 2018

جواز سفر عربي الأغلى عالمياً في 2018

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

حنا: إسرائيل تسعى لتوسيع المستوطنات بمحيط القدس على حساب أراضي الفلسطينيين

حنا: إسرائيل تسعى لتوسيع المستوطنات بمحيط القدس على حساب أراضي الفلسطينيين

قاسم: مهاجمة أهالي الخان الأحمر امتداد لسياسة التطهير العنصري

قاسم: مهاجمة أهالي الخان الأحمر امتداد لسياسة التطهير العنصري

(الوطنية موبايل) ولجنة إعمار الخليل تختتمان مشاريع تأهيل البلدة القديمة

(الوطنية موبايل) ولجنة إعمار الخليل تختتمان مشاريع تأهيل البلدة القديمة

أبو هولي: استهداف التجمعات البدوية في القدس تطهير عرقي

أبو هولي: استهداف التجمعات البدوية في القدس تطهير عرقي

التربية تحذر الطلبة من التسجيل بمؤسسات وبرامج تعليمية غير معتمدة

التربية تحذر الطلبة من التسجيل بمؤسسات وبرامج تعليمية غير معتمدة

صور: مجلس جامعة الأزهر الجديد يتسلم ادارة الجامعة رسميًا

صور: مجلس جامعة الأزهر الجديد يتسلم ادارة الجامعة رسميًا

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج &#34;سواسية&#34;

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج "سواسية"

منوعات

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ&#34;تانغو&#34; وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ"تانغو" وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

ديانا حداد &#34;تلطش&#34; نانسي عجرم بسبب &#34;غرورها&#34; مع المغاربة

ديانا حداد "تلطش" نانسي عجرم بسبب "غرورها" مع المغاربة

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

عربي

المعارضة السورية: المفاوضات مع الجانب الروسي &#34;فشلت&#34;

المعارضة السورية: المفاوضات مع الجانب الروسي "فشلت"

صور: وفيات وإصابات بانهيار بناية في الأردن

صور: وفيات وإصابات بانهيار بناية في الأردن

جواز سفر عربي الأغلى عالمياً في 2018

جواز سفر عربي الأغلى عالمياً في 2018

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية