المعارضة السورية: المفاوضات مع الجانب الروسي "فشلت"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الفصائل المعارضة السورية، "فشل" المفاوضات مع الجانب الروسي، بعد مساع الطرفين لوقف القتال في جنوب سوريا.وأرجعت فصائل الجنوب السوري "فشل" المفاوضات مع الجانب الروسي إلى الخلاف على آلية تسليم المقاتلين أسلحتهم الثقيلة.إلى ذلك، أوردت "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" في تغريدة: "فشل المفاوضات مع العدو الروسي في بصرى الشام وذلك بسبب اصرارهم على تسليم السلاح الثقيل"، وفق (سكاي نيوز عربية).وعقدت الفصائل المعارضة اليوم الأربعاء، اجتماعًا حاسمًا مع الجانب الروسي لإبلاغه ردها النهائي على اقتراح لوقف المعارك في جنوب سوريا، بعدما حددت موسكو موعدًا أخيرًا للتفاوض يسبق استئناف قوات الجيش السوري لحملتها العسكرية في المنطقة في حال فشل المفاوضات.