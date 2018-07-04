شاهد: الرئيس الفرنسي يدخل ملهى ليلي لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنزار إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، الملهى الليلي "نيو أفريكا شراين" الذي أسّسه أسطورة الموسيقى النيجيري فيلا كوتي في مدينة لاغوس - نيجيريا، من أجل مواجهة ما أسماه (الإرهاب).ووفق موقع (العربية نت)، فقد وصل ماكرون إلى الملهى الشهير بعد ساعات من إجراء محادثات مع الرئيس محمد بخاري في العاصمة أبوجا أعقبها مؤتمر صحفي مشترك في مستهل زيارة مدتها يومان.ومن على مسرح الملهى، قال ماكرون للحضور: "فيلا لم يكن مجرد موسيقي، بل كان سياسيا أراد إحداث تغيير في المجتمع، لهذا إذا كانت عندي رسالة للشباب فستكون: "نعم، السياسة مهمة، شاركوا، وابتعدوا عن الإرهاب".وأشاع وجود ماكرون، في المكان أجواء مختلفة عن المعتاد في المكان الشهير، فاختفى دخان الماريغوانا وخلت المساحة الواقعة خارج الملهى من التجمع الشبابي المعتاد في ظل الوجود الأمني المكثف.