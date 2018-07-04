صور: وفيات وإصابات بانهيار بناية في الأردن





رام الله - دنيا الوطنلقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون إثر انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء شمال شرق عمان.وقال محافظ الزرقاء محمد سميران وفق ما نقلت عنه موقع (الرأي) الأردني، اليوم الأربعاء: إن المبنى مشيد منذ عام 1970 ويعود لورثة، اجتهد أحدهم بعمل صيانة للطابق الأرضي بإزالة الجدران والاكتفاء بالأعمدة والقواعد الإسمنتية، الأمر الذي أدى إلى انهيار المبنى اليوم.وأشار إلى أن الدفاع المدني أخلى وفاتين إلى المستشفى، وأسعف ست إصابات وحالاتهم العامة متوسطة، فيما يحاول إخراج ثلاثة أشخاص محاصرين تحت الأنقاض.وأكد سميران إخلاء الأبنية المجاورة من السكان لإجراءات السلامة العامة، حيث أسعف ثلاثة أشخاص منهم أصيبوا بحالات هلع، كما تم تشكيل لجنة لدراسة أسباب الانهيار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.