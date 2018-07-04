مدرسة تسرق حيوانات فلسطينية "محنطة" وتقدمها للمتحف الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، تبرع مدرسة "شميدت" في القدس، عبر الرابطة الألمانية للأرض المقدسة بمجموعة "الأب شميتز" للمتحف الإسرائيلي التي تحتوي على العديد من حيوانات فلسطين المنقرضة "المحنطة" وخاصة تمساح جسر الزرقا، وفهد بئر السبع.واعتبرت الوحدة أن افتتاح متحف الطبيعة وتاريخها، فوق أراضي قرية الشيخ مونّس المهجرة هو جريمة.وطالبت مدير عام الوحدة ديما السمان إدارة المدرسة بالتراجع عن هذا العمل، داعيةً المجتمع المقدسي إلى إفشال هذه الخطوة لما تشكله من انهيار قيمي خطير من قبل مؤسسة تعليمية تقوم على تنشئة أجيال ورفدها بالقيم والمعارف.وقالت السمان: "إن المتحف كشكل وكرسالة، هو استمرار للتقليد الاستعماري في "اهتمامه" بطبيعة الأرض المنهوبة، من حيث توثيقها، وادعاء الحفاظ عليها وإنقاذها من أهلها ومن التقدم، ولعل تصميم مبنى المتحف بما يشبه السفينة الخشبية، يستحضر مهمة سفينة سيدنا نوح الإنقاذية".