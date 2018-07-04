قاسم: مهاجمة أهالي الخان الأحمر امتداد لسياسة التطهير العنصري

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن الهجمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة هي امتداد لسياسة التطهير العنصري الذي مارسها منذ ما قبل إقامة كيانه.وأوضح قاسم في تصريح صحفي، أن هذه السياسة المستمرة تكشف عنصرية الاحتلال وإرهابه، وتستند للدعم الأمريكي.وطالب بتكاثف الجهد الوطني العام والموحد لمواجهة هذه السياسة ومنعها من تحقيق أهدافها بطرد الفلسطيني من أرضه.وأكد قاسم أن سياسة التطهير الاحتلالية ستتحطم على صخرة مقاومة شعبنا، وتمسكه بكل ذرة من تراب فلسطين.