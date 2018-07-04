صور: مجلس جامعة الأزهر الجديد يتسلم ادارة الجامعة رسميًا

رام الله - دنيا الوطنجرى في مكتب رئيس جامعة الأزهر بغزة، اليوم حفل استلام وتسلم لمجلس الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبد الرحمن حمد رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور هاني نجم رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة المنتهية ولايتهم وأعضاء مجلس الجامعة الجديد.وخلال الحفل هنأ رئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد المجلس الجديد وتمنى له النجاح في مهمته، مشيداً بدور مجلس الجامعة السابق وبالمجهودات المبذولة من قبله في إدارة وتسيير الجامعة في المرحلة السابقة، وتمنى النجاح والتوفيق للرئيس والمجلس الجديد، في السير بالجامعة إلى الهدف المنشود منها والدفع بالعملية التعليمة والأكاديمية نحو آفاق علمية وحضارية متقدمة، وقدم الشكر للأخوة العمداء الذين أنهوا مهامهم، وقال: "إن أمام المجلس الجديد تحديات كبيرة للنهوض بالجامعة أكاديمياً وإدارياً"، ودعا رئيس مجلس الأمناء الجميع للوقوف صفاً واحداً من أجل رفعة الجامعة واستقرارها واستمرار مسيرتها.بدوره رحب أ.د. نجم بالحضور جميعاً، مثنياً على جهود المجلس السابق ودوره في رفعة وتقدم الجامعة وتحقيقه العديد من الانجازات، متمنياً أن يكون المجلس الجديد عند حسن ظن الجميع وأن يبذل جهده من أجل الإرتقاء بالجامعة لمواصلة أداء رسالتها في خدمة المجتمع والوطن، واعداً بأن يسخر كل الإمكانيات المتاحة من أجل مواصلة التقدم والازدهار والسير قدماً بمسيرة الجامعة وصولاً بها إلى مصاف الجامعات الكبرى والمرموقة عربياً ودولياً.