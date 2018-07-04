شاهد ما رصدته عدسات المصورين لاعتداءات الاحتلال على سكان (الخان لأحمر)

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رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح، على سكان (الخان الأحمر) الواقع قرب مدينة القدس، وأدى ذلك لإصابة مالا يقل عن 35 مواطنًا فلسطينيًا، بينم أطفال ونساء، واعتقال ثمانية أخرين.ورصدت وكالات الإعلام مشاهد لاعتداءات قوات الاحتلال، حيث لم يفرق الاحتلال ما بين كبير ولا صغير، أو سيدة ورجل.