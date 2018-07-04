شؤون فلسطينية

(غزة الصناعية) تستقبل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي

(غزة الصناعية) تستقبل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
قام وفد عالي المستوى من الاتحاد الاوروبي يتكون من السادة مفوض الجوار كريستان دانيالسون وسفير الاتحاد الأوروبي رالف تراف ومسؤول ملف الشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي ميشيل ميلر ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين روبرتو فالنت ورئيس عمليات الاتحاد الأوروبي في فلسطين اليكساندرا فايزر بزيارة ميدانية لمدينة غزة الصناعية وكان في استقبالهم الدكتور علي شعث الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية ومن باديكو القابضة كل من المهندس سعيد دويكات رئيس ادارة التطوير الاعمال وعضو مجلس إدارة الشركة المطورة والأستاذ علي عريقات، بالإضافة الى المهندس طارق زعرب مدير عام الشركة المطورة، كما شارك في الاجتماع ممثلي عن قطاعات العمال و الصناعة المختلفة في قطاع غزة ومستثمرين المدينة الصناعية.

واستهل الوفد الأوروبي الزيارة بلقاء تشاوري مع ممثلي هيئة المدن الصناعية والشركة المطورة استعرض خلاله المهندس سعيد دويكات دور المطور عن تقدم سير العمل في المدينة الصناعية وأهم الانجازات والمعوقات والخطة الاستراتيجية للمطور واكد على اهمية دور الاتحاد الاوروبي على تقديم برنامج يعمل على دعم المستثمرين داخل المناطق الصناعية، مع تأكيده التزام شركة باديكو القابضة استمرارية تطوير المدينة الصناعية ومرافقها.

وأكدت الهيئة على أهمية الدعم الأوروبي لمدينة غزة الصناعية وأشادت ببرنامج تطوير البنية التحتية المدعوم من المفوضية الأوروبية والمنفذ من برنامج الأمم المتحدة الانمائي متطلعة الى الشروع الفوري في المرحلة الثانية من هذا البرنامج البالغ 7.5 مليون يورو بتقديم منح وحوافز استثمارية للمستثمرين بالإضافة الى مساعدتهم على نقل استثماراتهم داخل المدينة الصناعية لما توفره من بيئة استثمارية خصبة وآمنة للعمل وبنية تحتية على مستوى عالمي.

هذا وقد قام الوفد الزائر بجولة ميدانية للمصانع والمرافق في مدينة غزة الصناعية والتي تبلغ مساحتها 500 دونم حيث شملت هذه الزيارة مصنع هنوفر لصناعة مشتقات الألبان بالإضافة الى عدد من المرافق كما تم الاطلاع على البنية التحتية في المدينة الصناعية.

يذكر أن القطاع الخاص الفلسطيني ممثلاً بمجموعة باديكو القابضة والمستثمرين في المدينة الصناعية والحكومة الفلسطينية بلغ حجم استثمارهم الكلي حتى تاريخه 150 مليون دولار. حيث تولي شركة باديكو القابضة اهتماما كبيرا في الاستثمار وتطوير قطاع المدن الصناعية، حيث قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية شراكة مع البنك الدولي وصندوق التمويل الدولي بقيمة 11 مليون دولار لمشروع الطاقة الشمسية الذي من المقدر ان تكون انتاجيته 7 ميغاوات يوميا، وذلك لسد احتياجات المدينة الصناعية من الكهرباء. علما ان الاتحاد الأوروبي قدم مؤخراً 2.5 مليون يورو لدعم اعادة تأهيل المرافق العامة.

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