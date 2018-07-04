شؤون فلسطينية

إصابة 35 مواطناً إثر قمع الاحتلال للسكان والمتضامنين في (الخان الأحمر)

إصابة 35 مواطناً إثر قمع الاحتلال للسكان والمتضامنين في (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الأربعاء، 35 مواطناً على الأقل، واعتقل ثمانية آخرين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي الخان الأحمر البدوي، ونشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، الذين تصدوا، لجرافات الاحتلال، التي تسعى لهدم الخان الأحمر.

وقال الهلال الأحمر: "طواقمنا تعاملت مع 35 إصابة نقل منهم أربعة اصابات لعدة مستشفيات وباقي الاصابات تم علاجهم ميدانياً، في أحداث الخان الأحمر قرب القدس"، واعتدت قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على النشطاء والأهالي، الذي شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر، وتشريد سكانه، ما ادى إلى إصابة عدد منهم.

 



أخبار ذات صلة

(غزة الصناعية) تستقبل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي

(غزة الصناعية) تستقبل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج &#34;سواسية&#34;

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج "سواسية"

حماس: التهجير القسري بحق أهالي الخان الأحمر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال

حماس: التهجير القسري بحق أهالي الخان الأحمر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال

شاهد: خَلع حجاب سيدة.. جيش الاحتلال يهاجم سكان (الخان الأحمر) بشكل همجي

شاهد: خَلع حجاب سيدة.. جيش الاحتلال يهاجم سكان (الخان الأحمر) بشكل همجي

عودة اللواء أحمد عبد الخالق لتولي الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية

عودة اللواء أحمد عبد الخالق لتولي الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية

صيدم يقرر إضافة صفوف جديدة لمدرستي الخان الأحمر وأبو النوار

صيدم يقرر إضافة صفوف جديدة لمدرستي الخان الأحمر وأبو النوار

مجدلاني: ما يحدث بالخان الاحمر تطهير عرقي

مجدلاني: ما يحدث بالخان الاحمر تطهير عرقي

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج &#34;سواسية&#34;

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج "سواسية"

حماس: التهجير القسري بحق أهالي الخان الأحمر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال

حماس: التهجير القسري بحق أهالي الخان الأحمر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال

صيدم يقرر إضافة صفوف جديدة لمدرستي الخان الأحمر وأبو النوار

صيدم يقرر إضافة صفوف جديدة لمدرستي الخان الأحمر وأبو النوار

مجدلاني: ما يحدث بالخان الاحمر تطهير عرقي

مجدلاني: ما يحدث بالخان الاحمر تطهير عرقي

النيابة العامة تُشارك في مؤتمر الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بفيينا

النيابة العامة تُشارك في مؤتمر الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بفيينا

شاهد: موظفو (أونروا) ينظمون وقفة احتجاجية ضد تقليصات الرواتب

شاهد: موظفو (أونروا) ينظمون وقفة احتجاجية ضد تقليصات الرواتب

الخارجية تُطالب العالم بموقف واضح من احتضان حكومة نتنياهو للإرهاب اليهودي

الخارجية تُطالب العالم بموقف واضح من احتضان حكومة نتنياهو للإرهاب اليهودي

منوعات

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ&#34;تانغو&#34; وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ"تانغو" وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

ديانا حداد &#34;تلطش&#34; نانسي عجرم بسبب &#34;غرورها&#34; مع المغاربة

ديانا حداد "تلطش" نانسي عجرم بسبب "غرورها" مع المغاربة

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

عربي

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء