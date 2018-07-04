إصابة 35 مواطناً إثر قمع الاحتلال للسكان والمتضامنين في (الخان الأحمر)
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الأربعاء، 35 مواطناً على الأقل، واعتقل ثمانية آخرين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي الخان الأحمر البدوي، ونشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، الذين تصدوا، لجرافات الاحتلال، التي تسعى لهدم الخان الأحمر.
وقال الهلال الأحمر: "طواقمنا تعاملت مع 35 إصابة نقل منهم أربعة اصابات لعدة مستشفيات وباقي الاصابات تم علاجهم ميدانياً، في أحداث الخان الأحمر قرب القدس"، واعتدت قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على النشطاء والأهالي، الذي شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر، وتشريد سكانه، ما ادى إلى إصابة عدد منهم.
أصيب اليوم الأربعاء، 35 مواطناً على الأقل، واعتقل ثمانية آخرين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي الخان الأحمر البدوي، ونشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، الذين تصدوا، لجرافات الاحتلال، التي تسعى لهدم الخان الأحمر.
وقال الهلال الأحمر: "طواقمنا تعاملت مع 35 إصابة نقل منهم أربعة اصابات لعدة مستشفيات وباقي الاصابات تم علاجهم ميدانياً، في أحداث الخان الأحمر قرب القدس"، واعتدت قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على النشطاء والأهالي، الذي شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر، وتشريد سكانه، ما ادى إلى إصابة عدد منهم.
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