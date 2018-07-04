إصابة 35 مواطناً إثر قمع الاحتلال للسكان والمتضامنين في (الخان الأحمر)

طواقمنا تعاملت مع 35 إصابة نقل منهم أربعة اصابات لعدة مستشفيات وباقي الاصابات تم علاجهم ميدانياً، في أحداث الخان الأحمر قرب القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الأربعاء، 35 مواطناً على الأقل، واعتقل ثمانية آخرين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي الخان الأحمر البدوي، ونشطاء المقاومة الشعبية، ومتضامنين أجانب، الذين تصدوا، لجرافات الاحتلال، التي تسعى لهدم الخان الأحمر.وقال الهلال الأحمر: ""، واعتدت قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على النشطاء والأهالي، الذي شكلوا سلسلة بشرية بأجسادهم، لمنع جرافات وآليات الاحتلال من هدم المساكن والمنشآت في الخان الأحمر، وتشريد سكانه، ما ادى إلى إصابة عدد منهم.