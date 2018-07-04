الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

رام الله - دنيا الوطندانت حكومة الوفاق الوطني، الهجمة الإسرائيلية، التي طالت تجمع أبو نوار والخان الاحمر، في محيط مدينة القدس .وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن مهاجمة قوات كبيرة من جيش الاحتلال تجمع ابو نوار شرق العيزرية في محيط العاصمة المحتلة، وهدم عدد من مساكن قاطنيه وطردهم من المنطقة، في الوقت الذي تحاصر فيه قوات الاحتلال المعززة بالآليات والجرافات الخان الأحمر جنوب العاصمة المحتلة في مسعى منها الى إخلاء قسري للأهالي وطردهم يعدُّ استمرارا لتنفيذ جرائم التهجير الرهيبة التي انتهجتها اسرائيل منذ عام النكبة.وشدد المتحدث الرسمي على ان ما تقترفه قوات الاحتلال اليوم ضد تجمع ابو نوار والخان الأحمر ، يضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال بحق ارضنا وشعبنا، ويضاف ايضا الى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية، على القانون الدولي والذي يحظر على السلطة القائمة بالاحتلال هدم ممتلكات المواطنين وتهجيرهم والاعتداء على ممتلكاتهم سواء بالمصادرة او بالتخريب والتدمير.وطالب المتحدث الرسمي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل لحماية قوانينها ومنع الاحتلال من مواصلة اعتداءاته على شعبنا وارضنا واهانته القوانين والشرائع الدولية.