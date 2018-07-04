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نائب لبناني: "تيار المستقبل" يتبنى صفقة القرن

نائب لبناني: "تيار المستقبل" يتبنى صفقة القرن
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري والرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب في البرلمان اللبناني، جهاد الصمد: إنه "يجب التركيز على ما يجري في صفقة القرن بدل التلهي بالمحاصصة الداخلية"، مضيفًا: "نشهد اليوم تصفية للقضية الفلسطينية، وتيار المستقبل (الذي يتزعمه سعد الحريري)، ينضوي ضمن محور يسعى الى هذه التصفية".

وانتقد الصمد، خلال حديثه لقناة (الميادين)، سياسة تيار المستقبل لـ"تأييده سياسة المحور الذي يروّج ويتبنى صفقة القرن"، وقال "القضية الفلسطينية هي القضية الأم التي نشأ عليها أهل السنّة والجماعة ويرفعون راية هذه القضية وتربينا أن إسرائيل عدو".

وأضاف: لم يكن أحد يتصور أن يصبح أحد من أهل السنّة والجماعة في محور سيمحي ويصفي القضية الفلسطينية، وإنضواء تيار المستقبل في سياسة المحاور في المنطقة، وذلك ضمن محور صفقة القرن الذي يهدف بشكل أساسي إلى تصفية القضية".

 

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