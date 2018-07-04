محكمة مصرية تلغي إدراج أبو تريكة وعدد من قيادات الإخوان من قوائم الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنقبلت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة وآخرين، وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الإرهاب، وإعادة الدعوى لدائرة مغايرة أمام الجنايات.ووفق صحيفة (اليوم السابع) المصرية، فقد شملت قائمة المدرجين 1538 شخصًا، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ونجليه، ومحمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.وكانت نيابة محكمة النقض، قد أوصت فى تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال الصادر بوضع أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة ثلاث سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التى تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، والذى صدر بجلسة 12 كانون الثاني/ يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع في 18 آيار/ مايو 2017.وتقدم 1254 شخصًا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم، من بينهم محمد أبو تريكة.