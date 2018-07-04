حماس: التهجير القسري بحق أهالي الخان الأحمر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تهجير أهالي الخان الأحمر من منازلهم وهدمها وطردهم منها تعد جريمة حرب تضاف لسلسة جرائم الاحتلال بحق شعبنا، داعية إلى ضرورة التكاتف من أجل توفير شبكة أمان وإسناد لأهلنا المشردين في الخان الأحمر وتعزيز صمودهم عبر توفير كافة مقومات الصمود والثبات.وأوضحت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع التهجير التي ارتكبها على مدار احتلاله، وهو ما يتطلب منا كفلسطينيين وقفة جدية للتصدي للاحتلال وانتهاكاته.وشدد بدران على ضرورة إفشال مخططات الاحتلال بالسيطرة على أراضي الفلسطينيين من خلال رص الصفوف، والتوحد خلف رؤية واضحة تمكننا من استعادة حقوقنا المسلوبة والوقوف في وجه الاحتلال ومحاولات تصفية القضية.ودعا بدران الشارع الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال في الخان الأحمر، وتفعيل المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال في الضفة والقدس.