عودة اللواء أحمد عبد الخالق لتولي الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



علمت "دنيا الوطن"، أن رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، أصدر قراراً بعودة اللواء أحمد عبد الخالق، لتولي مسؤولية الملف الفلسطيني في الجهاز.





وقالت مصادر لـ"دنيا الوطن"، إن اللواء عبد الخالق، بدأ بالتواصل مع حركتي فتح وحماس، ودعوتهما لزيارة القاهرة من أجل إجراء مباحثات معمقة، فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.





وحسب المصادر، فإن اللواء عبد الخالق، هو الشخصية الأبرز في جهاز المخابرات، فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، ويعتبر مؤسس الملف الفلسطيني، وصاحب كافة الأفكار المتعلقة بالمصالحة والقضايا الفلسطينية.

