دولي

صورة: ترامب مصدر إلهام مروجي المخدرات الأمريكيين

صورة: ترامب مصدر إلهام مروجي المخدرات الأمريكيين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
تفاجأت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، خلال مصادرتها كميات من الحبوب المخدرة، أن المروجين نقشوا عليها وجه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وشعار حملته الانتخابية.

ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، فإن شرطة ولاية إنديانا، نشرت صوراً لحبوب (إكستاسي) ذات اللون البرتقالي، وعلى واجهتها وجه ترامب وعلى الطرف الخلفي عبارة "عظيمة مرة أخرى"، جزء من شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وضبطت الشرطة تلك الحبوب أثناء سلسلة عمليات، أُلقي أثناءها القبض على 129 شخصاً، فيما سبق أن صادرت الشرطة حبوباً مماثلة في ألمانيا العام الماضي؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي تضبط فيها هذه الحبوب في الولايات المتحدة.

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