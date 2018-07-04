النقد الفلسطينية تحصل على جائزة دولية عن أفضل فعالية للتوعية المالية

حصلت سلطة النقد الفلسطينية، على جائزة دولية صادرة عن المؤسسة العالمية، لتمكين الأطفال والشباب مالياً ومقرها هولندا، عن أفضل فعالية للتوعية المالية والمصرفية تم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز الوعي المالي لدى شريحة الأطفال والشباب، وذلك تقديراً للمستوى الراقي الذي حققته سلطة النقد من خلال تنظيمها الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2018 في فلسطين.





وقال محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا: إن هذا النجاح الجديد لسلطة النقد هو نجاح لفلسطين، ويدل مرة أخرى على المستوى المهني المتقدم لسلطة النقد التي باتت تحتل مكانة مرموقة بين نظيراتها العربية والدولية، بفضل خبرة كادرها ومواكبتها لأحدث التطورات العالمية، وجهودها الملموسة على صعيد تحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

وتقدم معالي المحافظ بالشكر الجزيل والعرفان للسيد الرئيس أبو مازن على رعايته ودعمه اللامحدود لسلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني، ولدولة رئيس الوزراء وحكومته الموقرة، حيث ما كان لسلطة النقد أن تحقق مثل هذه النجاحات المتتالية لولا دعم وتعاون الجهات السيادية في دولة فلسطين.





كما تقدم المحافظ بالشكر الجزيل للمؤسسات الشريكة لسلطة النقد في تنظيم فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2018، وهي جمعية البنوك في فلسطين والشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير والمتناهي الصغر (شراكة) ووزارة التربية والتعليم العالي، وبرنامج التعليم في وكالة الغوث (أونروا) ولجميع العاملين في الجهاز المصرفي ومؤسسات الإقراض، حيث كان لتعاونهم الفضل في رفع اسم فلسطين عالياً بين المؤسسات المالية الدولية.





وتسلم الجائزة السيد علي فرعون، مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع للشمول المالي المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 3- 4 يوليو الجاري.





وأكد فرعون عقب استلام الجائزة على أهمية الاستمرار في تنظيم الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب، لما له من نتائج ملموسة على أرض الواقع على صعيد تنمية وعي الأطفال والشباب الفلسطيني ولما يحققه من إيجابيات في مجال التنمية الاجتماعية المستدامة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.





جدير بالذكر، أن تنظيم الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب حدث سنوي تبادر سلطة النقد بتنظيمه مع شركائها منذ عام 2011، والذي عادةً ما يتم تنظيمه في فلسطين بالتزامن مع فعاليات الاحتفال السنوي العالمي بالأسبوع المصرفي للأطفال والشباب في 15 آذار من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الثقافة المالية والمصرفية لجميع شرائح المجتمع خاصة جيل الأطفال والشباب، ومساعدتهم على الاستعداد لصناعة مستقبلهم المالي بحكمة.





وتميز الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب هذا العام في فلسطين، بإقامة معرض لمصرف افتراضي استمر ليومين متتاليين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تم خلاله بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي ووكالة الغوث الدولية تنظيم زيارة العديد من المجموعات الطلابية للمصرف والتعرف على الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العاملة في فلسطين، بالإضافة إلى قيام طلاب المدارس بزيارة مقرات فروع المصارف ومؤسسات الإقراض، وقيام ممثلي المصارف ومؤسسات الإقراض بزيارة المدارس لشرح آلية عملهم وإلقاء محاضرات تثقيفية للطلبة، وتوزيع نشرات توعوية.





يذكر، أنها المرة الثانية التي تحصل فيها سلطة النقد الفلسطينية على هذه الجائزة الدولية، حيث حصلت عليها في عام 2013 عن تنظيمها أفضل فعالية توعية مالية ومصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رام الله - دنيا الوطن