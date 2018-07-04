شؤون فلسطينية

الكنيست يُصادق على إقامة مبانٍ استيطانية في سلوان

الكنيست يُصادق على إقامة مبانٍ استيطانية في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون، تدفع به جمعية (إلعاد) الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية في منطقة أعلن عنها "حديقة وطنية" في القدس.

وجاء، أن الحديث عن إقامة مبان سكنية في داخل ما يطلق عليها الاحتلال "مدينة داوود" في سلوان، والتي اعتبرت جزءاً من "الحديقة الوطنية" التي تحيط بأسوار القدس، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

ورغم أن ممثلي المستشار القضائي للحكومة ودائرة التخطيط قد عارضوا مشروع القانون، إلا أن القائم بأعمال رئيس اللجنة، يوآف كيش (الليكود) أجرى تصويتا عليه، وصوّت إلى جانب مشروع القانون ثمانية أعضاء مقابل معارضة ستة أعضاء.

وبحسب صحيفة (هآرتس)، فإن مشروع القانون الأصلي، الذي نوقش قبل نحو سنة، اقترح تعريفاً جديداً لـ"حديقة وطنية بلدية". 

وبحسب النص الذي صودق عليها، فمن الممكن تقديم مخطط لإقامة مبان سكنية في "حديقة وطنية" أيضاً، وذلك بتوفر عدة شروط: "أن تكون الحديقة الوطنية داخل مدينة، وأنه كان في المكان حي سكني قبل الإعلان عنه كحديقة، وأن تكون الحديقة مخصصة لتخليد قيم أثرية".

يشار إلى أنه يتم اعتبار "الحديقة الوطنية مدينة داوود" التي تديرها جمعية (إلعاد) في سلوان، جزءاً من "الحديقة الوطنية التي تحيط بأسوار القدس"، وبذلك تكون "الحديقة الوطنية" الوحيدة في البلاد التي تستجيب للشروط الآنفة الذكر، علماً أنه يعيش فيها آلاف الفلسطينيين المقدسيين، وبضع مئات من المستوطنين المرتبطين بجمعية (إلعاد) التي تنشط لتوطين اليهود إلى جانب نشاطها في إدارة "الحديقة الوطنية" والحفريات الأثرية.

ويتضح من محاضر الجلسة السابقة، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن جمعية (إلعاد) ورئيسها دافيد بئيري، هم الذين يدفعون بمشروع القانون، الذي يهدف لمساعدة الجمعية في الدفع بمخطط البناء في المكان.

وعلم أن عضو الكنيست تمار زندبيرغ (ميرتس)، سألت في الجلسة عن سبب عدم استدعاء ممثلين عن السكان الفلسطينيين الذي يشكلون الغالبية الساحقة من سكان حي سلوان.

وتؤكد جميعة (عير عميم) أن الهدف من مشروع القانون هو إحياء مخطط بناء ضخم لجمعية (إلعاد)، تم التحفظ عليه في سنوات التسعينيات، وكان يهدف لبناء 200 وحدة سكنية في المكان، كما تم تجميد مخطط بناء آخر قبل نحو عشر سنوات.

وقال الباحث في الجمعية، أفيف تتراسكي، إنها "ليست المرة الأولى التي يسخرون فيها من القانون والمنطق السويّ من أجل الدفع بأجندة مستوطني إلعاد"، مضيفاً أن "هذا القانون لن يغير حقيقة أن سلوان مثل القدس الشرقية، كلها بلدة فلسطينية، والمحاولات الإسرائيلية لمحو الحقيقة البسيطة هذه تمس بالحقوق الأساسية لـ 350,000 مقدسي".

في المقابل، قالت سلطة الطبيعة والحدائق: إنها "ترى أهمية كبيرة في الدفع بمشروع القانون لتسوية دمج مبان سكنية بالحديقة الوطنية حول أسوار القدس ومدينة داوود، وتسمح بتطوير البنى التحتية، ووجه الحي السكني والحديقة الوطنية عامة".

أخبار ذات صلة

(غزة الصناعية) تستقبل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي

(غزة الصناعية) تستقبل وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي

إصابة 35 مواطناً إثر قمع الاحتلال للسكان والمتضامنين في (الخان الأحمر)

إصابة 35 مواطناً إثر قمع الاحتلال للسكان والمتضامنين في (الخان الأحمر)

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج &#34;سواسية&#34;

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج "سواسية"

حماس: التهجير القسري بحق أهالي الخان الأحمر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال

حماس: التهجير القسري بحق أهالي الخان الأحمر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال

شاهد: خَلع حجاب سيدة.. جيش الاحتلال يهاجم سكان (الخان الأحمر) بشكل همجي

شاهد: خَلع حجاب سيدة.. جيش الاحتلال يهاجم سكان (الخان الأحمر) بشكل همجي

عودة اللواء أحمد عبد الخالق لتولي الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية

عودة اللواء أحمد عبد الخالق لتولي الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية

صيدم يقرر إضافة صفوف جديدة لمدرستي الخان الأحمر وأبو النوار

صيدم يقرر إضافة صفوف جديدة لمدرستي الخان الأحمر وأبو النوار

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

الحكومة تُدين الهجمة الإسرائيلية على الخان الأحمر وتجمع أبو نوار

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج &#34;سواسية&#34;

أبو دياك يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس إدارة برنامج "سواسية"

حماس: التهجير القسري بحق أهالي الخان الأحمر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال

حماس: التهجير القسري بحق أهالي الخان الأحمر جريمة تضاف لجرائم الاحتلال

صيدم يقرر إضافة صفوف جديدة لمدرستي الخان الأحمر وأبو النوار

صيدم يقرر إضافة صفوف جديدة لمدرستي الخان الأحمر وأبو النوار

مجدلاني: ما يحدث بالخان الاحمر تطهير عرقي

مجدلاني: ما يحدث بالخان الاحمر تطهير عرقي

النيابة العامة تُشارك في مؤتمر الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بفيينا

النيابة العامة تُشارك في مؤتمر الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بفيينا

شاهد: موظفو (أونروا) ينظمون وقفة احتجاجية ضد تقليصات الرواتب

شاهد: موظفو (أونروا) ينظمون وقفة احتجاجية ضد تقليصات الرواتب

الخارجية تُطالب العالم بموقف واضح من احتضان حكومة نتنياهو للإرهاب اليهودي

الخارجية تُطالب العالم بموقف واضح من احتضان حكومة نتنياهو للإرهاب اليهودي

منوعات

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ&#34;تانغو&#34; وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ"تانغو" وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

ديانا حداد &#34;تلطش&#34; نانسي عجرم بسبب &#34;غرورها&#34; مع المغاربة

ديانا حداد "تلطش" نانسي عجرم بسبب "غرورها" مع المغاربة

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

عربي

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء