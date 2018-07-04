فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

رام الله - دنيا الوطنطالبت حركة فتح العالم بأسره للتدخل الفوري لوقف المجزرة والمحرقة الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الخان الاحمر بحق السكان الاصليين الفلسطينيينوأكدت الحركة على أن ما يجري جريمة تطهير عرقي وحرب إباده ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفي هذه الأثناء في الخان الأحمر وسكانه المتمسكين بتراب الارض وموطنهم، في حالة من استمرار النهج الاجرامي للإحتلال الاسرائيليودعت الحركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى جاهدا لكسر إرادتنا وتصفية قضية وجودنا، وتحويل الصراع من سياسي وحقوق قانونية وتقرير المصير الى مساعدات إنسانية