فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة فتح العالم بأسره للتدخل الفوري لوقف المجزرة والمحرقة الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الخان الاحمر بحق السكان الاصليين الفلسطينيين
وأكدت الحركة على أن ما يجري جريمة تطهير عرقي وحرب إباده ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفي هذه الأثناء في الخان الأحمر وسكانه المتمسكين بتراب الارض وموطنهم، في حالة من استمرار النهج الاجرامي للإحتلال الاسرائيلي
ودعت الحركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى جاهدا لكسر إرادتنا وتصفية قضية وجودنا، وتحويل الصراع من سياسي وحقوق قانونية وتقرير المصير الى مساعدات إنسانية
طالبت حركة فتح العالم بأسره للتدخل الفوري لوقف المجزرة والمحرقة الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الخان الاحمر بحق السكان الاصليين الفلسطينيين
وأكدت الحركة على أن ما يجري جريمة تطهير عرقي وحرب إباده ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفي هذه الأثناء في الخان الأحمر وسكانه المتمسكين بتراب الارض وموطنهم، في حالة من استمرار النهج الاجرامي للإحتلال الاسرائيلي
ودعت الحركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى جاهدا لكسر إرادتنا وتصفية قضية وجودنا، وتحويل الصراع من سياسي وحقوق قانونية وتقرير المصير الى مساعدات إنسانية
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