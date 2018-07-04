قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب، اليوم، الأربعاء، على المواطنين الفلسطينيين المحتشدين في منطقة (الخان الأحمر) بالقدس.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت كذلك عدداً من الفلسطينيين المتواجدين في المنطقة.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد تواجدت في المنطقة منذ صباح اليوم، تمهيداً لإخلاء سكانها، بهدف هدمها.