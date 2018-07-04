ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطناعتبر الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية قرار حكومة الاحتلال بالسماح لوزراء حكومة الاحتلال باقتحام الأقصى انتهاكاً جديداً، وخطيراً لكونه يأتي في ظل المحاولات الإسرائيلية اليومية للسيطرة على المسجد الذي يعاني من الانتهاك اليومي لحرماته وساحاته جميعها.وقال ادعيس بأن السماح لوزراء حكومة الاحتلال اليمينة المتطرفة باقتحام الأقصى سيوفر غطاء للانتهاكات اليومية التي تمارس من قبل المستوطنين المتطرفين الذين يعملون ليل نهار للسيطرة عليه من خلال تنوع انتهاكاتهم وتجددها اليومي.وكانت حكومة الاحتلال قد سمحت بزيارة وزرائها للمسجد الأقصى، لينضموا لأعضاء الكنيست الذي تم لهم السماح بالزيارة قبل عدة أشهر.وحذّر ادعيس من التصاعد الواضح بقرارات حكومة الاحتلال تجاه الأقصى ومدينة القدس بعد قرار ترامب المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتتويجه بنقل سفارته إلى البؤرة الاستيطانية في القدس، داعياً إلى ضرورة وجود موقف عربي وإسلامي واضح تجاه هذه الممارسات لحفظ حقنا الديني والتاريخي والحضاري، مع الاستفادة من قرار اليونسكو الأخير بحماية البلدة القديمة في القدس بما فيها المسجد الأقصى وبقية الأماكن التاريخية والوقفية الإسلامية والمسيحية.