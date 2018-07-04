شؤون فلسطينية

الصحة: 135 شهيداً و15501 إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى

الصحة: 135 شهيداً و15501 إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30/3/2018

وقالت الوزارة: إن إجمالي الشهداء بلغ 135 شهيداً، والإصابات 15501 بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منهم (7270) تم علاجهم ميدانياً في النقاط الطبية و(8221) تم علاجهم في المستشفيات.

وأوضح الوزارة، أن من بين الشهداء 17 طفلاً دون سن الثامنة عشرة وبنتان، ومن الإصابات 2525 طفلاً و1158 سيدة، لافتةً إلى أن درجة الخطورة في مجمل الإصابات، بلغت 375 خطيرة، 3819 متوسطة، 4027 طفيفة.

من بين الإصابات التي وصلت للمستشفيات: 4024 بالرصاص الحي، 428 بالمعدني المغلف بالمطاط، 1497 بالاختناق الشديد بالغاز، 2273 إصابة أخرى.

وعن مكان الإصابة في الجسم: "588 بالرأس والرقبة، 340 بالصدر والظهر، 370 بالبطن والحوض، 1011 أطراف علوية، 4161 أطراف سفلية، 1606 أخرى".

وأشارت الوزارة، إلى أن حالات البتر بلغت 55 حالة، وأن منها 48 أطراف سفلية، وواحد طرف علوي، وستة في أصابع اليد.

وحول استهداف الطواقم الطبية، قالت الوزارة: إن اثنين من الطواقم الطبية استشهدا، فيما أصيب 318 بين المسعفين  بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، وتضرر 45 سيارة إسعاف بشكل جزئي. 

أخبار ذات صلة

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

وزارة الإعلام تدعو لإسناد &#34;الخان الأحمر&#34; و&#34;أبو النوار&#34;

وزارة الإعلام تدعو لإسناد "الخان الأحمر" و"أبو النوار"

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

عساف لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: هدم (الخان الأحمر) قد تكون بعد ساعة أو أيام

عساف لـ "دنيا الوطن": هدم (الخان الأحمر) قد تكون بعد ساعة أو أيام

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

وزارة الإعلام تدعو لإسناد &#34;الخان الأحمر&#34; و&#34;أبو النوار&#34;

وزارة الإعلام تدعو لإسناد "الخان الأحمر" و"أبو النوار"

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

رأفت: القيادة ستُواصل عملها في كل المستويات للتصدي لعمليات الهدم

رأفت: القيادة ستُواصل عملها في كل المستويات للتصدي لعمليات الهدم

منوعات

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ&#34;تانغو&#34; وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ"تانغو" وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

ديانا حداد &#34;تلطش&#34; نانسي عجرم بسبب &#34;غرورها&#34; مع المغاربة

ديانا حداد "تلطش" نانسي عجرم بسبب "غرورها" مع المغاربة

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

عربي

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء