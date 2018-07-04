الصحة: 135 شهيداً و15501 إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30/3/2018







وقالت الوزارة: إن إجمالي الشهداء بلغ 135 شهيداً، والإصابات 15501 بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منهم (7270) تم علاجهم ميدانياً في النقاط الطبية و(8221) تم علاجهم في المستشفيات.





وأوضح الوزارة، أن من بين الشهداء 17 طفلاً دون سن الثامنة عشرة وبنتان، ومن الإصابات 2525 طفلاً و1158 سيدة، لافتةً إلى أن درجة الخطورة في مجمل الإصابات، بلغت 375 خطيرة، 3819 متوسطة، 4027 طفيفة.



وأشارت الوزارة، إلى أن حالات البتر بلغت 55 حالة، وأن منها 48 أطراف سفلية، وواحد طرف علوي، وستة في أصابع اليد.





وحول استهداف الطواقم الطبية، قالت الوزارة: إن اثنين من الطواقم الطبية استشهدا، فيما أصيب 318 بين المسعفين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، وتضرر 45 سيارة إسعاف بشكل جزئي.

من بين الإصابات التي وصلت للمستشفيات: 4024 بالرصاص الحي، 428 بالمعدني المغلف بالمطاط، 1497 بالاختناق الشديد بالغاز، 2273 إصابة أخرى.وعن مكان الإصابة في الجسم: "588 بالرأس والرقبة، 340 بالصدر والظهر، 370 بالبطن والحوض، 1011 أطراف علوية، 4161 أطراف سفلية، 1606 أخرى".