شؤون فلسطينية

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين: إن رئيس وزراء حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، يرتكب جريمة حرب متكاملة الأركان بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف، وبخاصة في المسجد الأقصى المبارك، بعد قراره
الأخير بالسماح لأعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام وتدنيس باحات الحرم القدسي الشريف في خطوة مخالفة لكافة القوانين الدولية، وفي انتهاك صارخ ووقح لقرارات إحدى أهم منظمات هيئة الأمم المتحدة، وهي منظمة التربية والثقافة والعلوم (يونسكو) التي أكدت وفي أكثر من قرار، أن الحرم القدسي الشريف، مكان خالص للمسلمين، ولاحق لغيرهم فيه، وهو تراث وحضارة إسلامية بحتة.

وأكد الهباش في بيان صحفي، أن رئيس حكومة دولة الاحتلال يمارس البلطجة والعنجهية والداعشية الصهيونية، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته سواء في مدينة القدس الشريف أو في مدينة الخليل، من خلال تسهيل، ودعم وحماية حملات الاقتحام للمتطرفين اليهود للحرمين القدسي والإبراهيمي، وتدنيسهما والاعتداء على المصلين المسلمين، أصحاب الحق في إدارة مقدساتهم الدينية بكل حرية، وبدون أي تدخل من قبل سلطة الاحتلال الغاشم.

وأضاف قاضي القضاة، أن نتنياهو ليس لديه أو لأي كان في دولته أي سلطة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وعلى وجه الخصوص الحرم القدسي الشريف، الذي تديره دائرة الأوقاف الإسلامية، وتمتلك كامل الصلاحية وبموجب القانون الدولي
 لإدارته والسماح، ومنع أي كان من الدخول الى باحاته أو زيارته وأي اعتداء على سلطة الأوقاف، هو أعتداء على كل المسلمين في أنحاء العالم، واعتداء على القوانين الدولية والإنسانية.

وحذر الهباش في بيانه من أن استمرار عقلية الإجرام والدعشنة التي تقود حكومة الارهاب في دولة الاحتلال، سوف تقود المنطقة برمتها والعالم إلى أتون الحرب الدينية التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها الكارثية على الجميع، محذراً في ذات الوقت رئيس حكومة الاحتلال من أن ينخدع بالحالة التي تعيشها بعض الدول
العربية والإسلامية من ترهل وخلافات داخلية أو بالقرارات الإجرامية الصادرة عن الادارة الأمريكية بحق مدينة القدس لتمرير سياسات إجرامية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته مؤكداً أن أبناء الأمتين العربية والإسلامية، سيثورون دفاعاً
عن قبلتهم الأولى ومقدساتهم، ولن يتركوها لقمة سائغة لمطامع قادة الاحتلال ومخططاته.

ودعا قاضي القضاة، أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى الرباط في الحرم القدسي الشريف، والدفاع عنه ضد الهجمة الإجرامية بحق المسجد الأقصى المبارك، والتي تقودها حكومة الإرهاب في دولة الاحتلال، داعياً في ذات الوقت كافة المسلمين في العالم إلى زيارة المسجد الأقصى المبارك، والرباط فيه إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين لمن استطاع إليه سبيلا، والذود عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

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