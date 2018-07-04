شؤون فلسطينية

عساف لـ "دنيا الوطن": هدم (الخان الأحمر) قد تكون بعد ساعة أو أيام

عساف لـ "دنيا الوطن": هدم (الخان الأحمر) قد تكون بعد ساعة أو أيام
خاص دنيا الوطن
توقع وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن تتم عملية هدم منطقة (الخان الأحمر) من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أي لحظة، لافتاً إلى أنها قد تكون الآن أو بعد ساعة أو بعد أيام، مؤكداً أن الاحتلال ينفذ عمليات تمهيد للطرق لدخول الجرافات إلى منطقة (الخان الأحمر)؛ لتنفيذ عمليات الهدم.

وقال عساف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إن عملية هدم منطقة (الخان الأحمر من عدمها، يعتمد على تجمع المواطنين في المنطقة، قائلاً: "إذا تجمع الفلسطينيون في المنطقة بشكل كبير، فلن يستطيع الاحتلال هدم المنطقة".

وأضاف: "المواطنون يتوافدون الآن إلى المنطقة، ويمنعون الجرافات من العمل على هدمها، وأدعو كافة أبناء شعبنا للتوجه إلى المنطقة؛ للتصدي لعملية الهدم والتهجير القسري، خاصة أنها تزامنت مع عمليات هدم المنازل، التي نفذتها قوات الاحتلال في منطقة (أبو النوار)".

وتابع: "لدينا قرار من المحكمة بعدم هدم بلدة (أبو النوار) و(الخان الأحمر)، ومع هذا فإن قوات الاحتلال، نفذت عمليات الهدم في (أبو نوار)، وتستعد لهدم (الخان الأحمر) في عمليات بلطجة كبيرة تستهدف السكان الآمنين".

واستطرد بقوله: "الجريمة الكبرى، ستبدأ من منطقة (الخان الأحمر)، أما في بلدة (أبو نوار) فقد نفذت عمليات هدم فقط، وسيتم إعادة بناء ما تم هدمه".

وفي السياق ذاته، أشار عساف إلى أن الاحتلال فشل في عمليات هدمه لعدة بلدات، وبالتالي فإنهم يحاولون تحقيق نجاحات في منطقة (الخان الأحمر)، وقد ينطلقون إلى مكان آخر.

وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية، أوضح عساف، أن القيادة الفلسطينية، تواصلت مع محكمة الجنايات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، معتبراً في الوقت ذاته، أن هناك قصوراً كبيراً من قبل المجتمع الدولي.

وأكد عساف، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أكدا على وقوف القيادة الفلسطينية مع أبناء شعبهم في تمكين عملية البناء مرة أخرى.

أخبار ذات صلة

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

وزارة الإعلام تدعو لإسناد &#34;الخان الأحمر&#34; و&#34;أبو النوار&#34;

وزارة الإعلام تدعو لإسناد "الخان الأحمر" و"أبو النوار"

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

الصحة: 135 شهيداً و15501 إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى

الصحة: 135 شهيداً و15501 إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

وزارة الإعلام تدعو لإسناد &#34;الخان الأحمر&#34; و&#34;أبو النوار&#34;

وزارة الإعلام تدعو لإسناد "الخان الأحمر" و"أبو النوار"

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

رأفت: القيادة ستُواصل عملها في كل المستويات للتصدي لعمليات الهدم

رأفت: القيادة ستُواصل عملها في كل المستويات للتصدي لعمليات الهدم

منوعات

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ&#34;تانغو&#34; وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ"تانغو" وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

ديانا حداد &#34;تلطش&#34; نانسي عجرم بسبب &#34;غرورها&#34; مع المغاربة

ديانا حداد "تلطش" نانسي عجرم بسبب "غرورها" مع المغاربة

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

عربي

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء