شؤون فلسطينية

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام
رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة النقل والمواصلات اليوم، الأربعاء، اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لعام 2018 م 1439هـ وذلك في مقر وزارة الأوقاف.

وتنص الاتفاقية على نقل حجاج فلسطين (المحافظات الجنوبية) من داخل معبر رفح الجانب المصري إلى مطار القاهرة براً، وحتى مطار (الملك عبد العزيز الدولي بجدة) بالمملكة العربية السعودية جواً، وإعادتهم بعد أداء مناسك الحج من مطار الأمير محمد الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار القاهرة، وصولاً إلى معبر رفح وذلك عن طريق الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج دولة فلسطين.

وسيبدأ نقل الحجاج في رحلة الذهاب من الفترة الواقعة ما بين 23 – 26 ذي القعدة 1439 هجري الموافق 5-8/08/2018 ولمدة (4) أيام، والعودة من الفترة الواقعة ما بين 19 – 22 ذو الحجة 1439 هجري الموافق 30- 31/08/2018 ولغاية 1-2/9/2018م ولمدة (4) أيام كحد أدنى بما يتوافق مع موافقات جداول الرحلات من الجهات السعودية والمصرية المختصة ذهاباً وإياباً.

واوضح الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية أنه تم الاتفاق على نقل (2,850) حاج وحاجة تشمل البعثات الادارية والطبية والوعظية وان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لضمان تسهيل أمور حجاج فلسطين ، من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في كل من القاهرة وعمان، ومن خلال سفارات فلسطين في الرياض والقاهرة.

بدوره، أعرب وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، رئيس المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تخدم حجاج فلسطين، وتقديم الأنسب لهم من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف لنقل حجاج قطاع غزة لاداء هذه الفريضة.

وقال طبيلة: "إنه ومن خلال الخطوط الجوية الفلسطينية سيتم توفير طائرات حديثة من نوع بوينغ 737 أو إيرباص 320 مؤهلة لنقل حجاج فلسطين من قطاع غزة ضمن شروط تراعي التكلفة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام".

وأشاد الوزيران بالاهمية التي توليها القيادة والحكومة الفلسطينية من أجل تسهيل خروج حجاج المحافظات الجنوبية، وتقديم كل ما من شأنه ضمان وسلامة سفرهم وعودتهم إلى أرض الوطن.

والجدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة على إنهاء متطلبات موسم الحج المتعلقة بالمحافظات الجنوبية في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

أخبار ذات صلة

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

وزارة الإعلام تدعو لإسناد &#34;الخان الأحمر&#34; و&#34;أبو النوار&#34;

وزارة الإعلام تدعو لإسناد "الخان الأحمر" و"أبو النوار"

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

الصحة: 135 شهيداً و15501 إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى

الصحة: 135 شهيداً و15501 إصابة منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

عساف لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: هدم (الخان الأحمر) قد تكون بعد ساعة أو أيام

عساف لـ "دنيا الوطن": هدم (الخان الأحمر) قد تكون بعد ساعة أو أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

فتح: ما يجري في الخان الاحمر جريمة تطهير عرقي

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في (الخان الأحمر) وتعتقل عدداً منهم

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

ادعيس: قرار الاحتلال بالسماح لأعضاء حكومته باقتحام الأقصى يوفر غطاء لانتهاكات المستوطنين

وزارة الإعلام تدعو لإسناد &#34;الخان الأحمر&#34; و&#34;أبو النوار&#34;

وزارة الإعلام تدعو لإسناد "الخان الأحمر" و"أبو النوار"

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

اللواء ضميري: الأمن هو الضمانة لمواجهة التحديات وإفشال (صفقة القرن)

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الهباش: نتنياهو يرتكب جريمة حرب في المسجد الأقصى المبارك

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

رأفت: القيادة ستُواصل عملها في كل المستويات للتصدي لعمليات الهدم

رأفت: القيادة ستُواصل عملها في كل المستويات للتصدي لعمليات الهدم

منوعات

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

استعانت بالشرطة حين نشرت الصورة بالخطأ.. مريم حسين تكشف عن وجه ابنتها

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

صور: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان زفافها الفخم

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ&#34;تانغو&#34; وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ"تانغو" وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

ديانا حداد &#34;تلطش&#34; نانسي عجرم بسبب &#34;غرورها&#34; مع المغاربة

ديانا حداد "تلطش" نانسي عجرم بسبب "غرورها" مع المغاربة

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

عربي

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء