الأوقاف والنقل والمواصلات توقعان اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية لهذا العام

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة النقل والمواصلات اليوم، الأربعاء، اتفاقية نقل حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لعام 2018 م 1439هـ وذلك في مقر وزارة الأوقاف.





وتنص الاتفاقية على نقل حجاج فلسطين (المحافظات الجنوبية) من داخل معبر رفح الجانب المصري إلى مطار القاهرة براً، وحتى مطار (الملك عبد العزيز الدولي بجدة) بالمملكة العربية السعودية جواً، وإعادتهم بعد أداء مناسك الحج من مطار الأمير محمد الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار القاهرة، وصولاً إلى معبر رفح وذلك عن طريق الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج دولة فلسطين.





وسيبدأ نقل الحجاج في رحلة الذهاب من الفترة الواقعة ما بين 23 – 26 ذي القعدة 1439 هجري الموافق 5-8/08/2018 ولمدة (4) أيام، والعودة من الفترة الواقعة ما بين 19 – 22 ذو الحجة 1439 هجري الموافق 30- 31/08/2018 ولغاية 1-2/9/2018م ولمدة (4) أيام كحد أدنى بما يتوافق مع موافقات جداول الرحلات من الجهات السعودية والمصرية المختصة ذهاباً وإياباً.





واوضح الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية أنه تم الاتفاق على نقل (2,850) حاج وحاجة تشمل البعثات الادارية والطبية والوعظية وان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لضمان تسهيل أمور حجاج فلسطين ، من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في كل من القاهرة وعمان، ومن خلال سفارات فلسطين في الرياض والقاهرة.





بدوره، أعرب وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، رئيس المجلس الأعلى لإدارة الخطوط الجوية الفلسطينية عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تخدم حجاج فلسطين، وتقديم الأنسب لهم من خلال التعاون مع وزارة الأوقاف لنقل حجاج قطاع غزة لاداء هذه الفريضة.





وقال طبيلة: "إنه ومن خلال الخطوط الجوية الفلسطينية سيتم توفير طائرات حديثة من نوع بوينغ 737 أو إيرباص 320 مؤهلة لنقل حجاج فلسطين من قطاع غزة ضمن شروط تراعي التكلفة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام".





وأشاد الوزيران بالاهمية التي توليها القيادة والحكومة الفلسطينية من أجل تسهيل خروج حجاج المحافظات الجنوبية، وتقديم كل ما من شأنه ضمان وسلامة سفرهم وعودتهم إلى أرض الوطن.





والجدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة على إنهاء متطلبات موسم الحج المتعلقة بالمحافظات الجنوبية في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن